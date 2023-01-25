لقطات لوزير هندي ينهال بالحجارة على العاملين بسبب كرسي

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نشرت وكالات أنباء محلية مقطع فيديو عبر حساباتها على تويتر، يوثق زعيم حزب دي إم كي، الوزير في ولاية تاميل نادو الهندية، إس إم نصار، وهو يلقي الحجارة على العاملين وأعضاء في حزبه بسبب تأخرهم في إحضار كرسي يجلس عليه خلال تفحص الترتيبات لحدث سيشارك فيه رئيس وزراء منطقة تاميل نادو.
وانتقد أعضاء ورؤساء الأحزاب لاسيما حزب بهاراتيا جاناتا بالولاية نفسها الوزير بسبب عدم احترامه للعاملين في الحزب.
وشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الوزير بسبب هذا الفعل غير اللائق.