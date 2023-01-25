Icon

أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات Icon عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير Icon مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا Icon تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا Icon خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض Icon الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام Icon 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات Icon تعليم الزلفي: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا Icon ملتقى في مدارس الرياض لتهيئة الطلاب لسوق العمل Icon لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم ساوثهامبتون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تعرض للانتقاد بسبب هذا الفعل غير اللائق

لقطات لوزير هندي ينهال بالحجارة على العاملين بسبب كرسي

2023-01-25 الساعة 11:31
لقطات لوزير هندي ينهال بالحجارة على العاملين بسبب كرسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت وكالات أنباء محلية مقطع فيديو عبر حساباتها على تويتر، يوثق زعيم حزب دي إم كي، الوزير في ولاية تاميل نادو الهندية، إس إم نصار، وهو يلقي الحجارة على العاملين وأعضاء في حزبه بسبب تأخرهم في إحضار كرسي يجلس عليه خلال تفحص الترتيبات لحدث سيشارك فيه رئيس وزراء منطقة تاميل نادو.

انتقادات

وانتقد أعضاء ورؤساء الأحزاب لاسيما حزب بهاراتيا جاناتا بالولاية نفسها الوزير بسبب عدم احترامه للعاملين في الحزب.

قد يهمّك أيضاً
Img

النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق

Img

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

وشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الوزير بسبب هذا الفعل غير اللائق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم