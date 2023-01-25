لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم ساوثهامبتون

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التقطت عدسات الكاميرا مساء أمس في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون، اشتباكات بين لاعبي الفريقين، وذلك خلال ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
RED CARD 🟥@SouthamptonFC are down to 10 men after Ćaleta-Car's challenge on Saint-Maximin.#CarabaoCup #SOUNEW 😇⚫️ pic.twitter.com/j4cg5Cw6Kbقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 24, 2023
وأظهرت إحدى اللقطات في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة، اشتباك قوي بين اللاعبين بعد عرقلة اللاعب الكرواتي كاليتار كار لاعب ساوثهامبتون للفرنسي آلان ماكسيميليان لاعب الماجبيز في المباراة، مما أدى إلى طرد الأول بالبطاقة الحمراء.
ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد لمواجهة نادي ساوثهامبتون مساء الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وكانت مباراة الذهاب انتهت مساء أمس، بفوز الماجبيز بهدف دون رد سجله اللاعب جولينتون في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.
ويرغب فريق نيوكاسل في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة، حيث يحتاج للفوز على ساوثهامبتون أو التعادل معه بأي نتيجة يوم الثلاثاء المقبل للتأهل.
وسيلتقي المتأهل من الفريقين، الفائز من مواجهتي مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست حيث تُقام مباراة الذهاب بين اليونايتد ونوتنجهام الليلة، بينما تُقام مباراة الإياب مساء الأربعاء المقبل.
وسيواجه نيوكاسل فريق ويست هام يونايتد مساء السبت 4 فبراير في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي.
ويحتل أبناء المدرب إيدي هاو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.
يذكر أن الماجبيز كان تعادل في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام فريق كريستال بالاس بدون أهداف.