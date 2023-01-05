لقطات نادرة من زيارة الملك عبدالعزيز وأبنائه لمصر قبل 76 عامًا

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لزيارة الملك عبدالعزيز والملك فهد وعدد من إخوته الأمراء إلى مصر يوم 4 يناير عام 1946م.
في مثل هذا اليوم من عام 1946م #الملك_فهد_بن_عبدالعزيز وعدد من إخوته الأمراء برفقة #الملك_عبدالعزيز (رحمهم الله) في زيارة إلى مصر، وفيها قلّد الملك فاروق الملك عبدالعزيز وأبنائه الوشاح الأكبر من نيشان النيل#الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/l2zJKAssKTقد يهمّك أيضاً
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) January 4, 2023
وفي الفيديو، يمكن رؤية الملك فاروق، وهو يقلد الملك عبدالعزيز وأبناءه الوشاح الأكبر من نيشان الملك.
وأبان الفيديو الذي نشره حساب الملك فهد في تويتر الملك عبدالعزيز يجلس بجانب الملك فاروق بحضور عدد من الأمراء أبناء المؤسس والوفد المرافق خلال إحدى المناسبات.