لقطات نادرة من زيارة الملك عبدالعزيز وأبنائه لمصر قبل 76 عامًا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر لزيارة الملك عبدالعزيز والملك فهد وعدد من إخوته الأمراء إلى مصر يوم 4 يناير عام 1946م.

الوشاح الأكبر

وفي الفيديو، يمكن رؤية الملك فاروق، وهو يقلد الملك عبدالعزيز وأبناءه الوشاح الأكبر من نيشان الملك.

وأبان الفيديو الذي نشره حساب الملك فهد في تويتر الملك عبدالعزيز يجلس بجانب الملك فاروق بحضور عدد من الأمراء أبناء المؤسس والوفد المرافق خلال إحدى المناسبات.