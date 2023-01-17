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يمتلك هاتف أندرويد وحاسوباً محمولاً

لماذا لا يفضل بيل جيتس استخدام الآيفون؟

2023-01-17 الساعة 11:30
لماذا لا يفضل بيل جيتس استخدام الآيفون؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، أنه لا يمتلك هاتف آيفون، من تصنيع شركة آبل، وأنه لا يزال من فريق مستخدمي هواتف الأندرويد.

هاتف سامسونج

وأشار خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه عبر موقع “ريديت” الأمريكي بعنوان “Ask me Anything”، أنه يمتلك هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 4.

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وأوضح أنه حصل على الهاتف من رئيس شركة سامسونج الكورية الجنوبية، جاي لي، عندما قابله في سيؤول، من أجل تحديث هاتفه جالاكسي فولد 3.

مميزات الأندرويد

وكان بيل جيتس صرح، في مقابلة عبر تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس قبل عامين، أنه يستخدم هاتف أندرويد لأنه يريد تتبع كل شيء، بحسب قوله.

وصرح جيتس، في جلسة إجاباته، أنه يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني “آوتلوك” والكثير من برامج “مايكروسوفت” عبر هاتفه الذكي، موضحًا أنه بسبب كبر حجم شاشته لا يحتاج لشراء حاسوب لوحي تابلت. وأضاف: أكتفي فقط بهاتفي الذكي، وحاسوب محمول ويندوز.

اللحوم المستنسخة

من ناحية أخرى، عبر بيل جيتس في جلسة الأسئلة والأجوبة، عن تأييده بشدة مستقبل اللحوم التي يتم تصنيعها بواسطة الطباعات ثلاثية الأبعاد.

وأضاف: أعتقد في نهاية المطاف أن هذه المنتجات ستكون جيدة للغاية، على الرغم من أن حصتها صغيرة في الوقت الحالي.

خيارات نباتية

وأشار بيل جيتس إلى أن ابتكارات مثل اللحوم المستنسخة، وهي خيارات غذائية نباتية تتراوح من بدائل البرجر إلى بدائل قطع الدجاج الناجتس، وشركة تكنولوجيا الأغذية أبسايد فودز، التي تأخذ الخلايا الحيوانية لزراعة اللحوم في بيئة معملية، هي خطوات حاسمة لتقليل استهلاك الحيوانات، بحسب رأيه.

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