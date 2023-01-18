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بعد الفوز في مباراة الإعادة

ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا

2023-01-18 الساعة 1:26
ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا
المواطن - محمد سمعه

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عبر فريق ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على فريق وولفرهامبتون في مباراة الإعادة مساء الثلاثاء بهدف دون رد في إطار لقاءات الدور الثالث.

ليفربول يفوز في مباراة الإعادة

ونجح الإنجليزي هارفي إليوت في إحراز الهدف الوحيد لـ الريدز في تمام الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية.

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وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.

ليفربول وولفرهامبتون

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حافظ الريدز على تفوقه ليفوز بهدف ويتأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأتي فوز الريدز وتأهله للدور الرابع في كأس إنجلترا، بعد خسارته في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي أمام نادي برايتون.

ليفربول وولفرهامبتون

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