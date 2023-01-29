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تشهد أحد أدنى معدلات المواليد

ماسك: إيطاليا والعديد من الدول تموت ببطء

2023-01-29 الساعة 9:03
ماسك: إيطاليا والعديد من الدول تموت ببطء
المواطن - فريق التحرير

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واصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحذيراته بشأن إيطاليا وعدد من دول العالم، بسبب انخفاض معدلات المواليد حول العالم.

مؤشرات خطيرة

وحذر قطب التكنولوجيا من أن إيطاليا تموت ببطء إذا لم يتم التحرك سريعاً. وغرد ماسك رداً على سلسلة من التغريدات نشرها الباحث في مجال الأمن السيبراني، أندريا ستروببا، والتي كتب فيها ملخصاً حول استنتاجات مقلقة من البيانات الرسمية.

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وكتب ستروببا، في يوم 27 يناير، مع رسم بياني للاتجاهات الديمغرافية يوضح كيف تؤثر الأمراض المزمنة على الفئات العمرية المختلفة للسكان الإيطاليين، إذ تقدر وزارة الصحة الإيطالية أن 14.1 مليوناً من أصل 58 مليون مواطن يعانون من أمراض مزمنة.

أدنى معدلات مواليد

وحذر من أنه مع وجود واحدة من أقدم السكان وأحد أدنى معدلات المواليد، فإن إيطاليا تواجه خطر انهيار الصحة العامة ثم الانقراض.

ويبدو أن ماسك يتفق مع ملاحظة ستروببا بأن إيطاليا تخاطر بالاختفاء بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدل الخصوبة. وعلق الملياردير قائلاً: إيطاليا والعديد من الدول الأخرى تحتضر.

اتجاه ديموغرافي

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدق فيها ماسك ناقوس الخطر بشأن زوال إيطاليا الوشيك. وفي مايو، كان منزعجاً بالفعل من انخفاض عدد السكان الإيطاليين.

وكتب ستروببا، مع رسم بياني للاتجاه الديموغرافي يوضح انخفاض معدل المواليد في إيطاليا من عام 1946 إلى عام 2019، “إيطاليا. على الرغم من أننا نتمتع برعاية اجتماعية جيدة، إلا أن معدل المواليد يفشل. ورد ماسك: “إيطاليا لن يكون لها شعب إذا استمرت هذه الاتجاهات”.

معدلات الخصوبة

انخفض عدد المواليد في إيطاليا في عام 2020 إلى أدنى مستوى له منذ توحيد البلاد في عام 1861، وفقاً لوكالة الإحصاء الإيطالية Istat. كانت هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي من الانخفاض.

وبلغ عدد المواليد 404892، أي 15192 ولادة أقل من عام 2019. وارتفع عدد الوفيات إلى 746146 في عام 2020 وانخفض عدد السكان إلى 59.3 مليون نسمة.

واستمر الانخفاض في عام 2021، وفقاً للبيانات المتاحة من يناير إلى سبتمبر، حيث انخفض عدد المواليد بمقدار 12500 مولود خلال الفترة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وكان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة مقيمة في إيطاليا 1.24 في عام 2020، وهو من أدنى المعدلات خصوبة في العالم.

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