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ضمن مباريات الجولة الـ14

مباراة واحدة السبت في دوري روشن

2023-01-20 الساعة 1:33
مباراة واحدة السبت في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل مباريات الجولة الـ14 بلقاء واحد غدًا السبت في موسم 2022/ 2023.

توقيت المباراة

وتُقام مباراة الوحدة والطائي غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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وكانت مباراتي أمس الخميس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، انتهت بتعادل بين العدالة والباطن وفوز لنادي الاتحاد على الفيحاء.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 31 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 27 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 26 نقطة، أبها سادسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 18 نقطة.

وفي المركز الثامن، يتواجد نادي ضمك برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 16 نقطة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، العدالة في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الجمعة بإقامة 3 مباريات.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الخليج والرائد وتنطلق في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

المباراة الثانية بين فريقي ضمك والفتح وتُقام على ملعب ضمك في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة التعاون لنادي الشباب في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

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