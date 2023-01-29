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أكبر انخفاض شهدته خلال عقد

مبيعات الهواتف الذكية الصينية تهبط لأدنى مستوى

2023-01-29 الساعة 10:39
مبيعات الهواتف الذكية الصينية تهبط لأدنى مستوى
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت مبيعات الصين من الهواتف الذكية بنسبة 13 % على أساس سنوي في عام 2022، ليسجل هذا القطاع أكبر انخفاض في عقد في ظل توخي المستهلكين الحذر في الإنفاق.

انخفاض كبير

وأفادت شركة آي.دي.سي لأبحاث السوق، اليوم الأحد، بأنه بلغ إجمالي عدد الأجهزة التي تم شحنها 286 مليونًا، انخفاضًا من 329 مليونًا العام السابق.

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ووفقًا لتقرير للشركة فإن هذا يعني أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ عام 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون.

ترتيب العلامات التجارية

كانت “فيفو” المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد العلامة التجارية الأكثر مبيعًا على مدار العام، إذ بلغت حصتها السوقية 18.6%. إلا أن إجمالي شحناتها انخفض 25.1% على أساس سنوي. وجاءت أونر في المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعًا، وزادت شحناتها بأكثر من 34% إلا أن هذا جاء نتيجة أساس المقارنة المنخفض.

وجاءت شركة آبل في المرتبة الثالثة في 2022.وألقت الضوابط الصارمة لمكافحة كوفيد في الصين بثقلها على الاقتصاد الذي تراجع العام الماضي لواحد من أسوأ مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن.

أسباب التراجع

ويأتي تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين متماشيًا مع أداء القطاع حول العالم. ووفقا لآي.دي.سي، وصلت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى 1.2 مليار وهو أدنى مستوى منذ 2013 بما يعادل انخفاضًا سنويًا بأكثر من 11 %.

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