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تساقط الثلوج والبرود على المناطق الشمالية

متحدث الأرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية الأسبوع المقبل على معظم المناطق

2023-01-07 الساعة 4:34
متحدث الأرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية الأسبوع المقبل على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع المقبل على عدة مناطق.

وقال القحطاني، في مداخلة مع برنامج 120 على قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

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وأضاف “ما زالت درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، وتقل تدريجياً كلما اتجهنا شمالاً، ومن المتوقع استمرار وتكرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل، خاصة على المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والشمالية”.

أيضا توقع القحطاني “تساقط الثلوج والبرد وانخفاض الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، بإذن الله تعالى”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف ،حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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