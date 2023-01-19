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محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية

2023-01-19 الساعة 7:52
محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية
المواطن - محمد سمعه

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وصف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق والمحلل الرياضي بقنوات Bein Sports الرياضية القطرية، إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالفكرة العبقرية.

وتحدث أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان قائلًا: ” هذه الفكرة عبقرية أتمنى أن تُقام كل عام، من كان يُصدق أن كل هؤلاء النجوم سيجتمعون في ملعب واحد وفي مباراة واحدة”.

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القنوات الناقلة لـ مباراة كأس موسم الرياض 

وستُعرض المباراة على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة و BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.

ومنح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة كأس موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له مع النجم البرتغالي رونالدو قائلًا وهو يمنحه شارة القيادة: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف وإن شاء الله التشكيلة بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.

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