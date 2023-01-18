Icon

الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا Icon مصرع وإصابة 13 في حريق بدار رعاية بألمانيا Icon مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي Icon وظائف إدارية شاغرة في النهدي الطبية Icon أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق Icon ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا Icon نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان Icon موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 17 يناير Icon نتائج مبشرة لفاعلية عسل السدر ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا Icon حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بعضها يستهدف المستخدم وأخرى تهدد المؤسسات

مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي

2023-01-18 الساعة 1:36
مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

كشف الدكتور المصري أحمد حنفي، خبير أمن المعلومات، أن الهجمات السيبرانية متنوعة، منها ما يهدد المستخدم النهائي وأخرى تهدد المؤسسات، ومن أمثلة الهجمات التي تهدد المستخدم، هجمات التصيد، وهي مشهورة خاصة على وسائل التواصل وتطبيقاتها مثل الواتساب وماسنجر وخلافهما، ومن خلالها يتم إرسال بعض الروابط المشبوهة فور الضغط عليها يتم سرقة البيانات الخاصة بالمستخدم النهائي.

قد يهمّك أيضاً
Img

تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا

Img

اجتماع مرتقب بين مسؤولي الهلال وميسي في باريس

أنواع التحايلات

وأردف خبير أمن المعلومات في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، قائلًا: إن هناك نوعًا آخر من التحايلات مثل التحايل علي أجهزة الصراف الآلي، وهذه الحيلة واجهتها بعض البنوك خلال السنوات السابقة، وهي عبارة عن تركيب أجهزة طارئة لبيانات كروت العملاء على أجهزة الصراف الآلي، ومثلت خطورة شديدة على حسابات بعض العملاء في بعض البنوك على مستوى العالم.

ولفت إلى أن هناك نوعًا مميزًا مثل الاحتيال عن طريق الإنترنت، ومن خلالها يقوم المتحايل بإنشاء بعض المواقع الوهمية المشابهة للمواقع الحقيقية، وعن طريقها يقوم بنشر عروض لجذب العملاء لسرقة مدفوعاتهم وبيانات حساباتهم البنكية.

وأضاف أن أشرس نوع من الهجمات الإلكترونية هو برامج الفدية، ويقوم المهاجم باستهداف بيانات المستخدم النهائي أو المؤسسة، ومن خلالها يقوم بتشفير كامل للبيانات لدفع مبلغ مالي مقابل استرجاعها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف...
السعودية اليوم

صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء:...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء:...

السعودية اليوم
أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ...
العالم

أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ...

العالم
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف...
السعودية اليوم

برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...
حصاد اليوم

توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...

حصاد اليوم
وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة...
السعودية اليوم

وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة...

السعودية اليوم
أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي...
حصاد اليوم

أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي...

حصاد اليوم