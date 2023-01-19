الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص مخدر أقوى من الهيروين يقتل 9 أمريكيين كل ساعة الباطن يستهدف الفوز الأول ضد العدالة جرعة مضادة للشيخوخة خلال خمس سنوات تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 24 بعثة باريس سان جيرمان تصل الرياض شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في عدة مناطق 128 وظيفة بمستشفى قوى الأمن الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر
يتزايد انتشار تعاطي مخدر الفينتانيل في الولايات المتحدة، فيما تظهر الأرقام أنه يتسبب في وفاة نحو 9 أميركيين في كل ساعة، كما تشير الإحصائيات أيضًا إلى أن معدل الوفيات ارتفع العام الماضي بسبب هذه المادة المخدرة إلى 10 بالمئة، ليصل إلى أكثر من 110 آلاف وفاة.
ونجم أكثر من 70 بالمئة من الوفيات عن الجرعات الزائدة من هذا المخدر الذي تقول الحكومة إنه يصنع بمواد صينية.
وصرح وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، قائلاً “نرى أن المواد الكيميائية وأدوات تصنيع وإنتاج الفيناتيل قادمة من الصين، لذلك نحاول أن نحد من استيرادها، ونعمل كذلك مع المكسيك من أجل الحد من تصنيعها في بلادهم ومنع دخول هذه الحبوب إلى بلادنا”.
وترجح السلطات الأميركية أن سبب زيادة انتشار مخدر الفيناتيل بين المتعاطين يعود إلى سعره المنخفض مقارنة بمواد مخدرة أخرى.
يشرح خبير السياسة الصحية، كامير علائي، “الفينتانيل دواء اصطناعي أقوى 50 مرة من الهيروين وأقوى 100 مرة من المورفين ويقتل الجهاز التنفسي، المشكلة الكبرى هو سهولة تصنيعه لأنه يصنع من مواد أولية كيميائية مسموح بيعها بالأسواق”.