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بعد أدائه الباهت أمام فياريال

مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي

2023-01-08 الساعة 7:27
مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، تسبب في غضب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الخسارة من نادي فياريال في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

أداء متراجع من روديجر

وأفاد موقع Fichajes الإسباني أن أنشيلوتي غير سعيد بأداء المدافع الألماني أنطونيو روديجر مما يؤثر على وضعه بالفريق، وأن المدرب الإيطالي لا يفكر في الاعتماد عليه في المستقبل.

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وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي سيحاول التخلص من روديجر في صيف العام الحالي، والتعاقد مع الكرواتي جفارديول نجم نادي لايبزيج الألماني ليكون بجانب المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

وكان روديجر انضم إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الماضي.

أنطونيو روديجر ورئيس ريال مدريد

ريال مدريد لم يكن الأفضل

وفي سياق آخر، اعترف أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن خصمه فياريال كان الأفضل في مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي بعد المباراة قائلًا: ” فياريال كان الأفضل، أعتقد أن ركلتي الجزاء صحيحتان بحسب القواعد، وعلينا احترام قرار الحكم حيال ذلك. أعتقد أن المشجعين لا يحبون هذه القواعد”.

أنطونيو روديجر

وتابع: ” لم نقدم مباراة رائعة، خاصة في الدفاع. قدمنا ​​أداءً جيدًا ولكن كان علينا أن نفعل ما هو أفضل. كانت المباراة مفتوحة واعتمدوا على لعب الكرات بين الخطوط، هذه هي المشكلة”.

ويتواجد نادي ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

وسيواجه الريال فريق فالنسيا مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.

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