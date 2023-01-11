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مبديًا تفاؤله بالتأهل لنصف النهائي

مدرب منتخب عمان: الأخضر سيكون خصمًا صعبًا

2023-01-11 الساعة 4:05
مدرب منتخب عمان: الأخضر سيكون خصمًا صعبًا
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني لمنتخب عمان، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، على صعوبة مواجهة السعودية في كأس الخليج “خليجي 25″، مبديًا في الوقت ذاته تفاؤله بالتأهل إلى منافسات الدور التالي.

منتخب عمان يواجه السعودية

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمواجهات المجموعة الأولى في “خليجي 25”.

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وقبل مواجهة الغد، يحتل منتخب عمان الأول لكرة القدم المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25“، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع العراق المتصدر، فيما حل الأخضر ثالثًا بـ3 نقاط.

منتخب عمان
لاعبو منتخب عمان – المصدر @OmanFA

تعليق برانكو

وتحدث برانكو قائلًا: “مواجهة مهمة للفريقين، هدفنا الفوز.. ستكون قوية جدًا، خسرنا أمجد ومحمود ولدينا الحلول ومستعدون جيدًا، بغض النظر عن أي شيء متفائل بالتأهل، خسرنا النسخة الماضية أمام السعودية ونسعى للفوز هذه المرة”.

وأضاف مدرب منتخب عمان: “لن نغير أسلوبنا، واجهنا ظروفًا صعبة بلقاء اليمن، استحوذنا في اللقاء السابق بشكل أكبر وخلقنا 4 فرص محققة، سنركز على أسلوبنا مع احترامنا للسعودية، وليس هناك شيء خاص للمباراة”.

عمان في خليجي 25
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @AGCFF

وتابع في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “المنتخب السعودي الحالي بطل غرب آسيا، يلعبون في الدوري السعودي، نتوقع أن يكون خصمًا صعبًا، شاهدنا النهائيين اللذين خاضهما، ولكننا جاهزون ونسعى لخطف الثلاث نقاط وليس هناك أية رهبة”.

واختتم حديثه قائلًا: هدفنا التأهل وجاهزون، بعض اللاعبين يلعبون بالدوري، لدي إصابات ولكنها ليست أعذارًا وهدفنا الفوز وأنتظر عمان والعراق في النهائي، لدي 23 لاعًبا جاهزون، المسلمي وفهمي وكل المدافعين جاهزون، نحاول إعطاء كل لاعب فرصة اللعب بمركز ثان”.

مدرب منتخب عمان برانكو إيفانكوفيتش
برانكو في المؤتمر الصحافي – المصدر @AGCFF

وفي السياق ذاته، قال نجم منتخب عمان، إبراهيم المخيني: “في مباراة اليمن لم نكن جيدين خلال أول ربع ساعة، استقبلنا هدفين، واستطعنا العودة والمهم الفوز والنقاط الثلاث، أجواء البصرة رائعة والجمهور أروع.”

إبراهيم المخيني
المخيني – المصدر @AGCFF

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