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تم تقديم الرعاية الطبية له

مدني جدة ينقذ مواطنًا من ذوي الإعاقة احترق منزله

2023-01-01 الساعة 3:24
مدني جدة ينقذ مواطنًا من ذوي الإعاقة احترق منزله
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ دفاع مدني جدة، مواطنًا من ذوي الإعاقة إثر حريق في منزله بحي السامر.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد، لقطات لجهود رجالها بجدة خلال عملية الإطفاء وإنقاذ المواطن.

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وأوضحت المديرية، أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمواطن وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

مدني جدة

حريق سابق

وفي وقت سابق، نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.

وأكد الدفاع المدني أنه لا يوجد إصابات جراء الحريق الذي شب في الشقة.

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