مذيعة تتعرض لأزمة صحية طارئة على الهواء مباشرة

وثق مقع فيديو، لحظة تعرض مراسلة إخبارية كندية للإغماء وذلك بينما كانت تتحدث على الهواء مباشرة، وكان يبدو أنها تعاني خلال البث من تعب ظهر واضحًا عليها.

ظهور أعراض خلال البث

وخلال حديثها على الهواء في نشرة إخبارية خاصة بشبكة CTV التلفزيونية، بدت جيسيكا روب متعبة للغاية، ثم بدأت بتكرار نفس الكلمات مع تغير واضح في ملامح وجهها، قبل أن تقول أشعر أني لست على ما يرام.

وعلى الفور قُطع البث مع روب، بينما قالت المذيعة في الاستوديو، إن زميلتها ليست بمفردها، ومن المؤكد أنها ستحظى بدعم طبي.

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/tVrmtXvvyR — The Canadian Independent (@canindependent) January 9, 2023

طبيعة المرض غير واضحة

وبعد ساعات، نشرت القناة على صفحتها الرسمية في تويتر منشورًا شكرت فيه كل من استفسر عن صحة جيسيكا روب، وأكدت أنها أصبحت بخير الآن وتعافت من أزمتها الصحية، والتي لم تكشف عن طبيعتها.

وغردت روب قائلة: أنا بخير، أشكر كل من سأل عني وأخص بالشكر المصور الذي كان إلى جانبي في هذا الوضع، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.