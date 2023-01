مذيع بريطاني شهير يأكل كتاب هاري ويمزقه

حظي كتاب الأمير هاري “سبير” بانتشار كبير وازدحمت مكتبات كثيرة لشراء الكتاب، وعلى الرغم من المبيعات الهائلة، إلا أن الكتاب تسبب بحالة كبيرة من الغضب بالشارع البريطاني، وسط صمت من قصر باكنجهام.

Andre Walker destroys Prince Harry's book!

"I've had enough of this, I'm sick of it!"

— TalkTV (@TalkTV) January 21, 2023