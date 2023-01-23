مذيع بريطاني شهير يأكل كتاب هاري ويمزقه

حظي كتاب الأمير هاري “سبير” بانتشار كبير وازدحمت مكتبات كثيرة لشراء الكتاب، وعلى الرغم من المبيعات الهائلة، إلا أن الكتاب تسبب بحالة كبيرة من الغضب بالشارع البريطاني، وسط صمت من قصر باكنجهام.

تمزيق الكتاب

ومن بين الغاضبين المذيع والممثل الكوميدي البريطاني الشهير أندريه واكر، الذي ظهر في مقطع فيديو، انتشر بكثافة على مواقع التواصل، وهو يمزق صفحات الكتاب ويأكله من شدة الغضب.

وقد بدا واكر غاضبًا، وقال وهو يحمل الكتاب: “لقد سئمت من هذا الكتاب، هاري يريدنا أن نستوعب آراءه، لذلك سأستوعبه الآن”، ثم أخذ في تمزيق الكتاب بأسنانه وبيده، ويأكل بعضاً من صفحاته.

غضب واسع

وقد حظي مقطع أكل المذيع البريطاني الشهير لصفحات الكتاب بتفاعل واسع داخل بريطانيا.

وقد انتشرت وتعددت مظاهر الغضب من إصدار مذكرات الأمير هاري الفضائحية التي خلقت عناوين ملتهبة بالصحف الرئيسية.

هجوم آخر

ومنذ أيام وضمن ردود الأفعال الغاضبة، شن المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان هجوماً لاذعاً على هاري في برنامجه التلفزيوني، وألقى مورجان كتاب هاري في سلة المهملات مباشرة على الهواء، قائلاً: “هذا مكانه المناسب”.

ويكشف الكتاب عمق الشقاق بين الأمير هاري وأخيه وريث العرش الأمير ويليام، واعترافات أخرى مثل تعاطي مخدرات ورفض هاري ووليام لزواج والدهما من كاميلا وغيرها من التفاصيل.

صمت القصر

يأتي صدور الكتاب بعدما تخلى هاري وزوجته الأمريكية ميغان عن الواجبات الملكية في 2020 للانتقال إلى كاليفورنيا وبدء حياة جديدة. ومنذ ذلك الحين، وجه الثنائي انتقادات لاذعة لقلعة وندسور والصحافة البريطانية.

ومثلما جرت عادة العائلة المالكة، رفض متحدثون باسم الملك تشارلز والأمير ويليام التعليق.