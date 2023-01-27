Icon

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي Icon ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل Icon الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا Icon السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية Icon الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة Icon فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا Icon لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تراوحت أعمارهم بين سنة وثماني سنوات

مرض مجهول يقتل 12 طفلًا بساحل العاج

2023-01-27 الساعة 12:43
مرض مجهول يقتل 12 طفلًا بساحل العاج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي ما لا يقل عن 12 طفلًا تراوحت أعمارهم بين سنة وثماني سنوات خلال الشهرين الماضيين في قرية كبوكاهانكرو وسط ساحل العاج، بعد إصابتهم بمرض مجهول.

أعراض المرض

أعلن ذلك، اليوم الخميس، رئيس جمعية شباب الريف بول قواسي لوكالة أ ف ب، لافتًا إلى أن الأطفال المرضى ظهرت عليهم علامات البهات أو الذهول الذي صاحبه إقياء.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لسيول مركز الطيري تصب في روضة التنهات

Img

كانتي يبتعد عن النصر

هذا وقد زار الإخصائيون القرية في ديسمبر 2022، عندما حدثت الوفيّة الأولى. ورغم ذلك لم تتح تحليلات عينات الأنسجة المقطوفة من أجسام المرضى، للعلماء بعد تحديد معللات المرض، وفقًا لروسيا اليوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...
أخبار رئيسية

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار...

أخبار رئيسية
أغرب عملية سرقة في 2023
غرائب

أغرب عملية سرقة في 2023

غرائب
معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...
السعودية اليوم

معهد الصناعات الغذائية بالخرج يتيح التقديم على...

السعودية اليوم
النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية
الرياضة

النصر يعلن حصوله على الكفاءة المالية

الرياضة
حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...
السعودية اليوم

حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد...

السعودية اليوم
حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...
السعودية اليوم

حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع...

السعودية اليوم
منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...
الرياضة

منتخب البحرين يكتفي بالتعادل مع الكويت ويصعد...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم