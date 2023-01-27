مرض مجهول يقتل 12 طفلًا بساحل العاج

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توفي ما لا يقل عن 12 طفلًا تراوحت أعمارهم بين سنة وثماني سنوات خلال الشهرين الماضيين في قرية كبوكاهانكرو وسط ساحل العاج، بعد إصابتهم بمرض مجهول.
أعلن ذلك، اليوم الخميس، رئيس جمعية شباب الريف بول قواسي لوكالة أ ف ب، لافتًا إلى أن الأطفال المرضى ظهرت عليهم علامات البهات أو الذهول الذي صاحبه إقياء.
هذا وقد زار الإخصائيون القرية في ديسمبر 2022، عندما حدثت الوفيّة الأولى. ورغم ذلك لم تتح تحليلات عينات الأنسجة المقطوفة من أجسام المرضى، للعلماء بعد تحديد معللات المرض، وفقًا لروسيا اليوم.