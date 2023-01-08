Icon

أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء Icon الاتحاد الأكثر حضورًا بـ200 ألف مشجع Icon مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة Icon مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة Icon بداية مميزة لـ أندريس روا مع الباطن Icon توقعات بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي غدًا Icon قريبًا السماح باصطياد الوضيحي وغزال الريم بمحمية الإمام تركي Icon موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة Icon 6 نصائح لتجنب مشاكل الشتاء الصحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يؤكد ضرورة توخي الحيطة

مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة

2023-01-08 الساعة 6:19
مركز إدارة أزمات مكة يحذر من حالة مطرية بجدة الليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، بالجميع في جدة بأخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض المحافظة لحالة مطرية تبدأ من مساء اليوم الأحد ويوم غدٍ الاثنين حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وأكد المركز عبر بيان نشرته محافظة جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع وأماكن تجمعات المياه.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق

Img

نظام الملالي يقتل أحد أعضائه لرفضه قمع وقتل المتظاهرين

تعليق الدراسة الحضورية

على جانب آخر، أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة؛ عليه ستكون الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الاثنين 16 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم