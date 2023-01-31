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فقدت لوحة الأرقام المميزة نظراً لقوة الارتطام

مروج الرحيلي تتعرض لحادث سير وتكشف التفاصيل: السبب قطة

2023-01-31 الساعة 9:04
مروج الرحيلي تتعرض لحادث سير وتكشف التفاصيل: السبب قطة
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت سيارة الفاشينستا السعودية مروج الرحيلي، لحادث سير قوي، أدى إلى تهشم مقدمتها، وفقدان لوحة الأرقام المميزة التي كانت تحمل حروف كلمة سكر، نظراً لقوة ارتطام السيارة بسيارة أخرى.

سبب الحادث

وكشفت مروج الرحيلي في فيديو عبر سناب شات، عن سبب وقوع هذا الحادث، مؤكدة أن قطة كانت تعبر الطريق أمام السيارة التي كانت تقف أمامها، وعندما فوجئت مروج بتوقف هذه السيارة فجأة بسبب ضغط صاحبها على الفرامل، لم تستطع الإتيان برد فعل سريع فارتطمت به بقوة.

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وأرجعت سبب الحادث إلى أن بطئها في التصرف كان له عامل في وقوع هذا الحادث.

وبحسب الفيديو، استعرضت مروج الرحيلي لقطات لسيارتها التي تعرضت لحادث سير قوي، موضحة الخسارة التي تعرضت لها السيارة وتهشم مقدمتها.

شكر

وأعربت الفاشينستا عن حزنها لفقدان لوحة الأرقام المميزة التي كانت تحملها السيارة.

ووجهت الرحيلي الشكر لرجال الأمن على سرعة التصرف وكتبت: شكرWا رجال الأمن، قدر الله وما شاء فعل، سكر.

واختتمت مروج الرحيلي أنها كانت خائفة بشدة على أنفها، مشيرة إلى أنها جزعت من الحادث خوفاً من أن يتسبب بأي سوء في وجهها مضيفة: وربي بنات كنت خايفة على خشمي كتير، بس أنا اكتشفت إني لما بتعرض لموقف مفاجئ مخي بيوقف ما بقدر أعطي رد فعل سريع.

 

 

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