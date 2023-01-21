مسؤول بالعدل: التنبؤ بالأحكام القضائية سيكون عبر آلة دقتها تفوق 94 %

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أكد المشرف العام على محفظة القضاء في وزارة العدل المهندس فهد الشريم، أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون التنبؤ بالأحكام القضائية عن طريق آلة وصلت دقتها في بعض الأحكام الى أكثر من 94 ٪ لحكم القضاة.
فيديو | المشرف العام على محفظة القضاء في #وزارة_العدل م. فهد الشريم:قد يهمّك أيضاً
خلال الأشهر القادمة سيكون التنبؤ بالأحكام القضائية عن طريق آلة وصلت دقتها في بعض الأحكام الى أكثر من 94 ٪ لحكم القضاة#الراصد pic.twitter.com/wWzSRI6Za0
— الراصد (@alraasd) January 21, 2023
وقال الشريم في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال التغذية الراجعة من المستفيد.
وأضاف أن هناك مشروعًا قائمًا بعنوان “القضاء الذكي” من خلال خدمة التنبؤ بالأحكام القضائية، بالإضافة إلى مشاريع الجودة الموضوعية.
وبشأن مشروع التنبؤ بالأحكام، أوضح أنه يتم العمل على بعض المدخلات عن طريق آلة وصلت دقتها في بعض الأحكام الى أكثر من 94 ٪ من التنبؤ بالحكم الصحيح المطابق لحكم القاضي.
وحول تطبيقها على أرض الواقع، لفت “بدأنا الآن في الإطلاق التدريجي في بعض الدوائر من أجل اختبار وتحسين الخدمة وبعد ذلك سيتم إطلاقها على مجموعة من تصانيف الدعوى”.