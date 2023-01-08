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مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة

2023-01-08 الساعة 3:22
مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة
المواطن - فريق التحرير

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شدد مساعد مدرب منتخب السعودية، أحمد الرويعي على صعوبة مواجهة العراق المقبلة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، مؤكدًا أن الأخضر يطمح للمنافسة على اللقب.

السعودية ضد العراق

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد العراق، يوم غد الاثنين عند الساعة 7:15 مساء، على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في “خليجي 25“.

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المنتخب السعودي في خليجي 25
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تعليق الرويعي

وتحدث الرويعي في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد العراق، قائلًا: “حققنا فوزًا أول، مباراة العراق صعبة، ولكن الكل لديه الطموح، ونحن بكامل الاستعداد ونحترم الجميع، ونطمح لتقديم مباراة متميزة تشرف الكرة الخليجية”.

وبشأن ما يخشاه الأخضر، قال: “بين كل مباراتين يومان فقط، والكل يغير في اللاعبين، نحن بحاجة للجميع وكلهم أكفاء، ولا نخشى أحدًا، لكل مباراة ظروفها، قادرون على تخطي أية عقبة لتحقيق هدفنا”.

السعودية في خليجي 25
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @AGCFF

مواجهة صعبة

وحول الاستعداد لمواجهة السعودية ضد العراق، قال الرويعي: “نعتبر اللاعبين كلهم نجومًا، لا يوجد ما يسمى منتخبًا رديفًا، الجمهور العراقي سيكون نقطة قوة تضفي الإثارة على المباراة”.

وواصل الرويعي تصريحاته، قائلًا: “قرأنا كل المنتخبات وطموحنا اللقب مثل الجميع، ولكن هذا شيء صعب إذا ما أخذنا كل لقاء على حدة، وتصحيح الأخطاء يحتاج وقتًا، ولكننا نستعين باللقطات، لم نخطئ كثيرًا، هو فقط غياب الانسجام ومع كل مباراة سيتطور الأداء”.

السعودية في خليجي 25
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @AGCFF

وفي السياق ذاته، قال نجم منتخب السعودية، سعد الناصر: “الجمهور العراقي له كل التقدير، معتادون على الضغط الجماهيري الذي يساعد على تقديم أفضل أداء”.

لاعب الاخضر في خليجي 25 سعد الناصر
الناصر – المصدر @AGCFF

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