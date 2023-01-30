مستوطنون يحرقون المركبات ويحطمون نوافذ المنازل بنابلس

شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا على قرية جالوت جنوب شرقي نابلس، حيث حرقوا عددًا من المركبات وحطموا نوافذ المنازل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

استنكار المملكة

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة؛ مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.