مستوطنون يحرقون المركبات ويحطمون نوافذ المنازل بنابلس الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم ثنائية تُهدي النقاط الـ3 لـ الزمالك ضد فيوتشر دهس شخص في تبوك وضبط الفاعل مشاجرة داخل متجر في لبنان تنتهي بإطلاق نار وإصابات شقيق العنزي المفقود في أمريكا يكشف آخر لحظات ظهوره: نزل بالطريق واختفى! موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك معرفتها أنمار الحائلي يحسم مصير حمدالله: ابن النادي ولم يشترط للتجديد سيناتور أمريكي يصب جام غضبه على الكونجرس بسبب أوكرانيا الاتحاد يحتفل بأول سوبر أمام 48 ألف متفرج
شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا على قرية جالوت جنوب شرقي نابلس، حيث حرقوا عددًا من المركبات وحطموا نوافذ المنازل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة؛ مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.