مسنة عمرها 100 عام تكشف سر الحفاظ على الشباب في سن الشيخوخة

تحدثت سيدة تبلغ 100 عام، تُدعى كلاريس وورتزل، وتعيش في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عن نصيحة ذهبية تحمل أسرار العيش بسعادة خلال سن الشيخوخة.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد عاشت كلاريس وورتزل في 6 دول، وربّت ثلاث بنات، وعلى حد قولها فإنها لا تنوي أن تبطئ حركتها في أي وقت قريب.

وقالت وورتزل إن أكثر ما يفرحها قدرتها على قضاء بعض الوقت مع بناتها وأحفادها وأبناء أحفادها، مضيفة أن كل الأنشطة التي تقوم بها تلهمها للقيام بالمزيد.

عدم التوقف عن القيام بالأنشطة الممتعة

وانتقلت وورتزل مع زوجها إلى دار التقاعد في كابيتول ليكس لأول مرة منذ 20 عامًا، انخرطت بالعمل على الفور، مضيفة: كنت بصحة جيدة حينها بما يكفي لأقوم بجميع الأنشطة مثل المشاركة في لجنة الترحيب وهو أمر استمتعت به جدًا.

وفي حين أن نظرها ضعف الآن إلى حد انعدام الرؤية تقريبًا، فإنها بالتالي لم تعد تشارك في نشاط الترحيب، مع ذلك فإنها لا تزال تهتم بصحتها، وتقوم بالغسيل الخاص بها وإعداد الكثير من الأطعمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد منحها قسم العلاج الطبيعي تمارين خاصة للقيام بها، وهي تمارسها بدقة مرتين يوميًا وتعتبرها نوعًا من أنواع الروتين اليومي.

نصيحة ذهبية

وقدمت السيدة التي تبلغ 100 عام نصيحة ذهبية للحفاظ على الشباب في سن الشيخوخة قائلة: أعتقد أنه يجب عليك التفاعل مع الناس من أجل الحفاظ على صحتك.

وأضافت: ينبغي أن تكون جزءًا من المجتمع، مؤكدة في الوقت نفسه على أنه ينبغي على المرء أن يحبس نفسه.