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مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية

2023-01-02 الساعة 12:25
مشاهدات الدوري السعودي تتخطى للعالمية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن كيفية متابعة دوري كرة القدم السعودي، خارج حدود قارة آسيا، بعد انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر.

كريستيانو رونالدو
رونالدو بعد التوقيع للنصر – المصدر @AlNassrFC

انضمام رونالدو

وأفاد موقع world soccer talk الأمريكي والمختص بكرة القدم، بأن نادي النصر السعودي، حصل على تسعة ألقاب بالدوري عل مدار تاريخه، بينما سيحاول رونالدو بالتأكيد رفع إجمالي ألقاب النادي إلى 10 قبل نهاية الموسم.

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النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج

وسيتعين على مشجعي كرة القدم الاشتراك في منصة شاهد، لمتابعة أداء رونالدو لمبارياته أمام باقي الأندية السعودية، وتحتوي المنصة على مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة إلى المحتويات الترفيهية الأخرى.

الباقات الرياضية

هناك العديد من الباقات للاختيار من بينها على منصة شاهد، وأكد الموقع الرياضي world soccer talk أن مشاهدة كرة القدم السعودية في الولايات المتحدة سيكلف المشتركين 18 دولارًا شهريًا. وهناك اشتراك سنوي مقابل 160 دولارًا، والذي سيوفر على المشتركين ما يقرب من 5 دولارات شهريًا، وتقدم منصة شاهد للمشتركين أيضًا خدمة تنزيل الفيديوهات لمشاهدتها في غير أوقات البث.

وفي سياق متصل، ربطت دراسة شركة الخدمات المالية ووكالة التصنيف الائتماني العالمية، بين صفقة كريستيانو رونالدو لنادي النصر وبين تهديد الرياضات الفردية والدوري الأمريكي لكرة القدم.

منافسة عالمية

وأوضحت الدراسة أن الدوري السعودي سيُهدد بجدية نظيره الأمريكي بسبب نجاحه في استقطاب رونالدو، إذ سيستطيع مستقبلًا أن يحتل صدارة الخيارات المطروحة أمام النجوم بعد انتهاء مسيرتهم في أوروبا.

 

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