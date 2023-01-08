Icon

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج والاستجمام Icon حكام مباراتي الغد في خليجي 25 Icon بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على عرش الاقتصاد الأسرع نموًا  Icon وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي الطبية Icon مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بجازان Icon 68 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن Icon مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات Icon تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات Icon خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء Icon الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
من ضمنها القهوة والشاي

مشروبات شائعة تؤدي إلى الصلع عند الرجال

2023-01-08 الساعة 2:09
مشروبات شائعة تؤدي إلى الصلع عند الرجال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الخبراء أن الرجال الذين يستهلكون مشروبات معينة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر والصلع.

الصلع عند الرجال

وجد الخبراء أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30% لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي المحلاة، وفقًا لمجلة علمية.

قد يهمّك أيضاً
Img

التعادل السلبي عنوان مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

Img

الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

ووجد فريق من جامعة تسينغهوا في بكين أن أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر.

أهم المشروبات

وكشف البحث الذي نشرته مجلة  Nutrients، أن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.

وقالوا إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط.

الصلع

وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروبًا مُحلى أسبوعيًا، مقارنة بسبعة مشروبات أسبوعيًا للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر.

ودرس الباحثون عادات أكثر من 1000 رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما خلال فترة أربعة أشهر. وخلال هذا الوقت كان عليهم الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية بالإضافة إلى تاريخ صحتهم العقلية.

الوجبات السريعة

وأشار الباحثون إلى أنه لم تتم دراسة المشروبات فقط، حيث وجدوا أيضًا أن الرجال الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة ويأكلون كميات أقل من الخضار لديهم فرصة أكبر للإصابة بتساقط الشعر.

وذكروا أيضًا أن أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل مثل القلق كانوا أيضًا في خطر أكبر. وذكر الخبراء أن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح الخصلات الفاتنة ومنع تساقط الشعر.

الروتين اليومي

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية، شارون وونغ، المقيمة في لندن، إن خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيمًا في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن. ويشمل ذلك البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر. ونظرًا لأن الشعر ليس بنية أساسية للبقاء، فإن الجسم لا يعطي الأولوية لاستخدام العناصر الغذائية لنمو الشعر. ونقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه من الطبيعي أن يتساقط الشعر، حيث إننا نفقد ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا دون أن نلاحظ ذلك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم