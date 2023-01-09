Icon

بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن Icon مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر Icon تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز Icon الدفاع المدني يحذر أهالي حائل والشمالية من العواصف والأمطار Icon ديلي تلغراف: بريطانيا فقدت الرغبة في معاداة بوتين Icon تحلية رأس الخير تحقق أعلى مستويات التواجدية والموثوقية عالميًا Icon الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر Icon السحب تعانق هضبة طخفة وترسم لوحة بديعية Icon المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا Icon ترسية المشروع الاستثماري لإزالة السيارات والهياكل التالفة بحاضرة الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يبدو الجو ربيعيًا جميلًا

مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر

2023-01-09 الساعة 3:40
مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتست المرتفعات الجبلية على الطريق الرابط بين جدة ومكة باللون الأخضر عقب هطول الأمطار بكثافة مؤخرًا على عدد من المناطق بالمملكة.

مشهد ساحر

وفي مشهد بديع رصدته قناة “العربية”، ظهرت المرتفعات الجبلية على الطريق الرابط بين جدة ومكة وهي مكسوة بالزرع الأخضر، وسط توهج الشمس وكأن المنطقة في فصل الربيع.

تنبيه لأهالي منطقة مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر، لسكان منطقة مكة المكرمة بشأن تقلبات الأجواء في المنطقة.

وتوقع المركز هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 5 مساء اليوم الاثنين.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، وانعدام في الرؤية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة