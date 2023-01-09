مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر

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اكتست المرتفعات الجبلية على الطريق الرابط بين جدة ومكة باللون الأخضر عقب هطول الأمطار بكثافة مؤخرًا على عدد من المناطق بالمملكة.
في مشهد بديع..
المرتفعات الجبلية على الطريق الرابط بين #جدة و #مكة تكتسي باللون الأخضر عقب هطول الأمطار بكثافة مؤخرا على عدد من المناطق في #السعودية pic.twitter.com/fGmse2RusB
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 9, 2023
وفي مشهد بديع رصدته قناة “العربية”، ظهرت المرتفعات الجبلية على الطريق الرابط بين جدة ومكة وهي مكسوة بالزرع الأخضر، وسط توهج الشمس وكأن المنطقة في فصل الربيع.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا باللون الأحمر، لسكان منطقة مكة المكرمة بشأن تقلبات الأجواء في المنطقة.
وتوقع المركز هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 5 مساء اليوم الاثنين.
وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ارتفاع الأمواج، تساقط البرد، سيول، وانعدام في الرؤية.