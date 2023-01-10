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لا يجب أن يتزوج معلمته

مصاب بالتوحد يحرج ماكرون بسؤال عن زوجته

2023-01-10 الساعة 10:05
مصاب بالتوحد يحرج ماكرون بسؤال عن زوجته
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لموقف محرج بعد أن سأله صحفي مصاب بالتوحد عن علاقته بزوجته بريجيت، وكيف ارتبط بها وهي معلمته.

الرئيس القدوة

وقال أحد الصحفيين المصاب بالتوحد، خلال جلسة مع محاورين مصابين بالتوحد: إنك الرئيس، يجب أن تكون قدوة ولا تتزوج معلمتك.

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وقوبل السؤال بالضحك، ووصفهم القائم بإجراء المقابلة بأنهم صحفيون غير عاديين ويشتهرون بطرح مثل هذه الأسئلة الجريئة.

رد ماكرون

ورد ماكرون: أنت لا تختار من تحب. لم تكن معلمتي حقًا، لقد علمتني المسرح. هذا لا يهم.

وقوبل رد الرئيس على السؤال بضحكات خافتة، وقال أحد الصحفيين: لقد كانت إجابة ذكية. فأجاب ماكرون: هذا صحيح! أنت تراجع إجاباتي بالفعل. ليس الأمر كما لو كانت معلمة الرياضيات. والتقى ماكرون (45 عامًا)، ببريجيت (69 عامًا)، عندما كانت تُدرس الأدب في مدرسة لا بروفيدانس الثانوية.

راتب ماكرون

كما سئل ماكرون في اللقاء مع الصحفيين المصابين بالتوحد عما إذا كان لديه الكثير من المال؟، فأجاب بأن ما يكسبه الآن أقل مما كان يحصل عليه في منصبه السابق كمصرفي.

واختتم ماكرون اللقاء بشكر الصحفيين، وقال: أسئلتكم نقلتني إلى ميدان لم أشارك فيه في مقابلات أخرى مع صحفيين آخرين.

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