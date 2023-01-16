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إبعاد المتهمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما

مصادرة 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال

2023-01-16 الساعة 1:12
مصادرة 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، مصادرة أكثر من (٣.٣) مليون ريال نقداً، والسجن لمدة (٦) سنوات لوافديْن ثبتت إدانتهما بتهمة غسل الأموال.

وأكدت النيابة، في بيان لها اليوم، صدور حكم قضائي بإدانة وافدين من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والحكم عليهما بالعقوبات التالية.

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تفاصيل العقوبات

– السجن لمدد بلغت 6 سنوات

– غرامات مالية بلغت 200 ألف ريال

– مصادرة الأموال المضبوطة معهم والبالغة أكثر من 3.3 مليون ريال ومبالغ نقدية أجنبية

– مصادرة المتحصلات من الجريمة وعائداتها

– إبعاد المتهمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما

 

 

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