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معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

2023-01-06 الساعة 12:39
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
المواطن - مروة نبيل

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فشل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في هز شباك الهلال للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المباريات.

خسارة الاتحاد ضد الهلال

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الشباب.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

عبدالرزاق حمدالله يُعاني

وتُعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي لم يستطع عبدالرزاق حمدالله أن يُساهم بالأهداف ضد الهلال، وتعود آخر مساهماته إلى يناير 2021 في كأس السوبر السعودي، عندما أحرز هدفًا وصنع آخر مع النصر.

وخاض عبدالرزاق حمدالله 3 مباريات ضد الهلال بعد ذلك، الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وانتهت بخسارة العالمي بهدفين مقابل هدف.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وواجه حمدالله، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقميص الاتحاد في الدور الثاني بالدوري الموسم الرياضي الماضي، وانتهت بخسارة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل الخسارة بالأمس.

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 10 مباريات أمام الهلال بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفًا، وجاءت جميعها خلال فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

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