معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

فشل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في هز شباك الهلال للمباراة الثالثة على التوالي في جميع المباريات.

خسارة الاتحاد ضد الهلال

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الشباب.

عبدالرزاق حمدالله يُعاني

وتُعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي لم يستطع عبدالرزاق حمدالله أن يُساهم بالأهداف ضد الهلال، وتعود آخر مساهماته إلى يناير 2021 في كأس السوبر السعودي، عندما أحرز هدفًا وصنع آخر مع النصر.

وخاض عبدالرزاق حمدالله 3 مباريات ضد الهلال بعد ذلك، الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وانتهت بخسارة العالمي بهدفين مقابل هدف.

وواجه حمدالله، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقميص الاتحاد في الدور الثاني بالدوري الموسم الرياضي الماضي، وانتهت بخسارة العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل الخسارة بالأمس.

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 10 مباريات أمام الهلال بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفًا، وجاءت جميعها خلال فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.