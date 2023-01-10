Icon

اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن Icon صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا Icon حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر Icon بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن Icon أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا Icon الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر Icon إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين Icon وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لا يستطيع أن يأكل بمفرده

معلم مصري يخطف القلوب بموقف إنساني مع طالب من ذوي الهمم

2023-01-10 الساعة 9:40
معلم مصري يخطف القلوب بموقف إنساني مع طالب من ذوي الهمم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعاطف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف إنساني نبيل لمعلم مصري ظهر يطعم طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال رحلة مدرسية، وفق ما أظهرته صور متداولة للواقعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله

Img

مباراتان غدًا في افتتاح كأس الخليج والقنوات الناقلة

موقف المعلم الإنساني

ونشر حساب باسم مصطفى شرف الدين على فيسبوك، صوراً توثق موقف المعلم الإنساني الذي يعيش في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، وهو يطعم خلالها الطفل، بعدما رفض أن يتناول طعامه قبله.

وقال الحساب: الشخص الموجود بالصور هو الأستاذ إبراهيم معلم بالتربية الفكرية في قرية كوم النور بالدقهلية. الأسبوع الماضي كان في رحلة للمدرسة في القاهرة، وأثناء موعد غداء الأطفال الأستاذ إبراهيم رفض أن يأكل قبل أن يطعم بنفسه طالباً صغيراً لا يستطيع أن يأكل بمفرده.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!
مشاهير

رهف القحطاني تشتري ناقتين: راح أصير مليونيرة!

مشاهير
طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...
الرياضة

طارق حامد: الاتحاد كان يستطيع الفوز على...

الرياضة
أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...
غرائب

أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات...

غرائب
مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر
العالم

مطالبات بمنع كيفن هارت من دخول مصر

العالم
جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...
آخر الاخبار

جماهير النصر تستقبل كريستيانو رونالدو في مرسول...

آخر الاخبار
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...
آخر الاخبار

كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي...

آخر الاخبار