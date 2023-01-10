معلم مصري يخطف القلوب بموقف إنساني مع طالب من ذوي الهمم

تعاطف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف إنساني نبيل لمعلم مصري ظهر يطعم طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال رحلة مدرسية، وفق ما أظهرته صور متداولة للواقعة.

موقف المعلم الإنساني

ونشر حساب باسم مصطفى شرف الدين على فيسبوك، صوراً توثق موقف المعلم الإنساني الذي يعيش في قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، وهو يطعم خلالها الطفل، بعدما رفض أن يتناول طعامه قبله.

وقال الحساب: الشخص الموجود بالصور هو الأستاذ إبراهيم معلم بالتربية الفكرية في قرية كوم النور بالدقهلية. الأسبوع الماضي كان في رحلة للمدرسة في القاهرة، وأثناء موعد غداء الأطفال الأستاذ إبراهيم رفض أن يأكل قبل أن يطعم بنفسه طالباً صغيراً لا يستطيع أن يأكل بمفرده.