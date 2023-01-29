معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية

أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.