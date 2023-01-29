معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية

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أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):
– جدة، الدمام (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):
– (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).
3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):
– (رجال / نساء).
– (الرياض، الدمام، أبها، جدة).
– تفاصيل (اضغط هنا).
– يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.
– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا