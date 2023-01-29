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معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية

2023-01-29 الساعة 12:53
معهد الإدارة العامة يعلن فتح التسجيل للجنسين في برامج اللغة الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال فتح التسجيل (رجال / نساء) في برامج اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):

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– جدة، الدمام (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):

– (رجال / نساء).
– تفاصيل (اضغط هنا).

3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):

– (رجال / نساء).
– (الرياض، الدمام، أبها، جدة).
– تفاصيل (اضغط هنا).

تاريخ التنفيذ:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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