مفاجآت في تحقيقات فرنسية بشأن ثروة زين العابدين

كشف تحقيق حول المكاسب غير المشروعة المتعلقة بثروة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي مفاجآت بشأن امتلاكه شققاً فاخرة.

مكاسب غير مشروعة

وكشفت صحيفة لوموند، في مقال لآن ميشال اليوم السبت، أن القضاء الفرنسي لا يزال يحقق في المكاسب غير المشروعة لثروة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حيث كشفت التحقيقات عن وجود العديد من الشقق الفاخرة.

وأفادت الصحيفة بأن قاضية التحقيق الفرنسية ماري كريستين إيديارت أصدرت عددًا من الإجراءات في سبتمبر الماضي وعينت قاضياً إضافياً مختصاً في المكاسب غير المشروعة.

عقارات باريسية

وأفادت الصحيفة أن العقارات التي يملكها بعض المقربين من ابن علي ضخمة، ومعقدة حيث كشفت التحقيقات مثلًا عن مجموعة من الشقق في شارع سان جيرمان الباريسي الراقي، وبموجب العقد تمتلكها شركة إيكاروس الفرنسية، لكن التحقيقات كشفت أن مالكها الحقيقي هو مروان مبروك، رجل الأعمال الفرنسي التونسي وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.