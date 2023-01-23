مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع سان جيرمان

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

ميسي لن يجدد عقده

وينتهي تعاقد ليونيل صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، بجانب أنباء عن رغبة برشلونة في عودته.

وأكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، الإسباني جيرارد روميرو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النجم الأرجنتيني قد يرحل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده.

وعلق خبير سوق الانتقالات على مستقبل النجم الأرجنتيني، قائلًا: “ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.. فوز ليونيل بكأس العالم 2022، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله”.

وقاد ليونيل، منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

الانتقال إلى الهلال

وارتبط اسم ميسي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تسعى الإدارة برئاسة فهد بن نافل لحسم الصفقة بعد نجاحه منافسه النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.