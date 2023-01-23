Icon

مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع سان جيرمان Icon لقطات لانتشال 18 قطعة مغناطيسية من داخل معدة طفل Icon لقطات خلابة لـ صحراء الشمالية بأجواء استثنائية Icon النصر يعلن عن بديل أوسبينا خلال ساعات Icon خبرات إدارة رابطة الدوري السعودي تُطمئن الجماهير Icon كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجابون Icon الأرصاد يحذر من تكوّن الضباب على جازان وتبوك والشمالية Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon قصة انتقال فتاة سعودية من بيع التذاكر إلى قيادة قطار الحرمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تتويجه بكأس العالم 2022

مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع سان جيرمان

2023-01-23 الساعة 8:35
مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

ميسي لن يجدد عقده

وينتهي تعاقد ليونيل صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، بجانب أنباء عن رغبة برشلونة في عودته.

قد يهمّك أيضاً
Img

تطورات الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس

Img

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا في قبضة الأمن

وأكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، الإسباني جيرارد روميرو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النجم الأرجنتيني قد يرحل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده.

ميسي - الهلال
ليونيل – المصدر @ChampionsLeague

وعلق خبير سوق الانتقالات على مستقبل النجم الأرجنتيني، قائلًا: “ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.. فوز ليونيل بكأس العالم 2022، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله”.

وقاد ليونيل، منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لحصد لقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم مع الأرجنتين
ليونيل يحمل كأس العالم

الانتقال إلى الهلال

وارتبط اسم ميسي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تسعى الإدارة برئاسة فهد بن نافل لحسم الصفقة بعد نجاحه منافسه النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @PSG_English

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم