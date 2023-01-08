مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية وصحية

عبرت والدة مفقودة خميس مشيط عن ألمها وحزنها لفراق ابنتها التي فقدت منذ شهرين، وتعاني من مشاكل نفسية وصحية.

جهود حثيثة

وأوضحت الوالدة في حديثها لـ “العربية” أنها لم تلجأ للإعلام إلا بعدما ضاقت بها السبل، واستنفدت محاولات البحث عنها.

ولفتت إلى الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الأمن بمساعدة المسؤولين في العثور عليها ولكن دون جدوى.

مشاكل نفسية

وأكدت أنها لا تعرف شيئًا عن ابنتها، وتعيش حسرة الخوف عليها، مشيرة إلى أنها كانت المسؤولة عن طعامها ومأكلها وملبسها لوجود مشكلة لديها في النمو العقلي.

كما كشفت أنها كانت تعمل على متابعة كل ما يخص الطفلة من علاج ورعاية نفسية وصحية وجسدية، حيث كانت تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.

تفاصيل اختفائها

وروت والدة مفقودة خميس مشيط، تفاصيل يوم اختفائها، مشيرة إلى أن الطفلة ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات تواجدت الأم لاستلامها وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان ولكن دون جدوى.

وأوضحت أن ابنتها خلال الأيام الأخيرة كانت تعاني من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام، كما هو الحال مع قريناتها، وكان سبب تحويلها للدراسة المنزلية هو أن عمرها العقلي لا يوازي عمرها الزمني، فعمرها الزمني 13 عامًا والعمر العقلي 7 سنوات، مضيفة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب.