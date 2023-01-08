Icon

الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي Icon حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين Icon خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم Icon حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد Icon موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس Icon الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو Icon إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة Icon الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد Icon الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد Icon موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خرجت منذ شهرين ولم تعد

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية وصحية

2023-01-08 الساعة 10:09
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية وصحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبرت والدة مفقودة خميس مشيط عن ألمها وحزنها لفراق ابنتها التي فقدت منذ شهرين، وتعاني من مشاكل نفسية وصحية.

جهود حثيثة

قد يهمّك أيضاً
Img

تشاؤم كبير بين الأمريكيين في عام 2023

Img

النادي الأهلي المصري يسعى لاستعادة الانتصارات

وأوضحت الوالدة في حديثها لـ “العربية” أنها لم تلجأ للإعلام إلا بعدما ضاقت بها السبل، واستنفدت محاولات البحث عنها.

ولفتت إلى الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الأمن بمساعدة المسؤولين في العثور عليها ولكن دون جدوى.

مشاكل نفسية

وأكدت أنها لا تعرف شيئًا عن ابنتها، وتعيش حسرة الخوف عليها، مشيرة إلى أنها كانت المسؤولة عن طعامها ومأكلها وملبسها لوجود مشكلة لديها في النمو العقلي.

كما كشفت أنها كانت تعمل على متابعة كل ما يخص الطفلة من علاج ورعاية نفسية وصحية وجسدية، حيث كانت تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.

تفاصيل اختفائها

وروت والدة مفقودة خميس مشيط، تفاصيل يوم اختفائها، مشيرة إلى أن الطفلة ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات تواجدت الأم لاستلامها وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان ولكن دون جدوى.

وأوضحت أن ابنتها خلال الأيام الأخيرة كانت تعاني من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام، كما هو الحال مع قريناتها، وكان سبب تحويلها للدراسة المنزلية هو أن عمرها العقلي لا يوازي عمرها الزمني، فعمرها الزمني 13 عامًا والعمر العقلي 7 سنوات، مضيفة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...

السعودية اليوم
4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...
السعودية اليوم

4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...

السعودية اليوم
رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

السعودية اليوم
وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...
السعودية اليوم

وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...

السعودية اليوم
رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...
السعودية اليوم

رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...

السعودية اليوم
مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة
السعودية اليوم

حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة

السعودية اليوم
انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...
العالم

انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...

العالم