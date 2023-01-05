مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

قُتل فلسطيني وجُرح اثنان أثناء اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي نابلس فجر اليوم الخميس.

تصعيد الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المراهق الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، قُتل متأثرًا بجراحه بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من هجماتها خلال الفترة الأخيرة، وشهدت ساحات المسجد الأقصى عدة اقتحامات من بينها اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي مما أثار ردود فعل وإدانات دولية وعربية أيضًا.