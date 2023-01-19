مقتل 15 جنديًا حرقًا في أرمينيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الخميس، مقتل 15 جنديًا وإصابة 3 آخرين جراء حريق اندلع في إحدى الثكنات العسكرية، كما تسبب في إصابة 3 عسكريين آخرين وحالتهم خطيرة.
وجاء في بيان الوزارة “بحسب المعلومات الأولية، قُتل 15 عسكريًا نتيجة حريق اندلع في سريّة مهندسي وقنّاصي نخبة…. وتُعتبر حال ثلاثة عسكريين خطيرة”.
هذا ولم تذكر الوزارة سبب اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تجري تحقيقًا في الغرض.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق وقع منتصف الليلة الماضية، في قرية “عزت” بمنطقة جيغاركونيك، حيث تتمركز القوات الهندسية.