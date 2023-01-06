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فضلًا عن استخدام 400 آخرين البنادق للانتحار

مقتل 250 أمريكيًّا في أعمال عنف خلال عطلة رأس السنة

2023-01-06 الساعة 10:21
مقتل 250 أمريكيًّا في أعمال عنف خلال عطلة رأس السنة
المواطن - فريق التحرير

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قتل أكثر من 250 شخصًا خلال أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة رأس السنة الجديدة، واستخدام ما يقرب من 400 آخرين البنادق للانتحار.

أرشيف عنف السلاح

وكشف أرشيف عنف السلاح، اليوم الجمعة، في تقرير أن عدد القتلى من جميع جرائم القتل عبر إطلاق النار غير المتعمد بلغ 255 قتيلًا، بما في ذلك 12 عملية إطلاق نار جماعي.

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وأفاد التقرير أن 396 شخصًا آخرين استخدموا البنادق للانتحار، مضيفًا أن 550 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح جراء استخدام السلاح خلال الفترة نفسها. وأضاف التقرير أن عدد القتلى شمل 7 أطفال حتى سن 11 والمراهقين من سن 12 إلى 17 عامًا.

يجمع أرشيف عنف الأسلحة إحصاءات عن الوفيات والإصابات الناجمة عن الأسلحة النارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوميًّا من 7500 مصدر.

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