مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

فاز زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي، اليوم السبت، برئاسة مجلس النواب الأمريكي في الجولة الـ15 من التصويت، وبعدها مباشرة، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الجمهوريين الجديد وأبدى استعداده للعمل معهم إذا كانوا مستعدين للعمل معه.

عدد الأصوات

ونجح كيفن مكارثي أخير في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي.

ووفقًا للتقارير، فقد جاء فوز مكارثي، البالغ من العمر 57 عامًا، بفارق 216 – 211.

محاولات فاشلة

وأصبح قادرًا على أن يُنتخب بأصوات أقل من نصف أعضاء مجلس النواب فقط لأن 5 في حزبه حجبوا أصواتهم، ولم يدعموا مكارثي كزعيم، ولكن أيضًا لم يصوتوا لمنافس آخر.

وجاء هذا النجاح، بعد ساعات من فشله بالحصول على الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال الجولة 14 من التصويت.

توترات قوية

وأثارت خسارة مكارثي في الجولة 14 على الفور توترات قوية داخل القاعة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وفي الجولة 14، حصل مكارثي على 216 صوتًا، وهي أكثر مرة كان قريبًا فيها من منصب رئاسة مجلس النواب، لو لم يقف الأمر عند النائب غايتز الذي تزعم الجناح المحافظ المعارض لمكارثي.

ووجه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب والذين يعرقلون انتخابه.