ملتقى دراية يواصل فعالياته بمشاركة 60 جهة لمواجهة تقلبات الحياة

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حظيت فعاليات ملتقى “دراية” الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، في يومه الثالث، بحضور كثيف من الزوار؛ حيث يعد الملتقى مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة تحت عنوان “ماذا لو .. كيف تتصرف؟” بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ؛ وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف الملتقى إلى مساعدة الأفراد على إيجاد الحلول المناسبة لمواقف التهديد اليومية المختلفة، وكذلك استفادتهم من جهود الجهات ذات العلاقة وتعريفهم بأهم التطبيقات الإلكترونية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهل حياته، بالإضافة إلى مساعدة الأفراد على إدارة انفعالاتهم ومشاعرهم السلبية أثناء المواقف المفاجئة والخطرة، وتوسيع مدارك الطفل حول أفضل وأسرع الطرق للتعامل مع المواقف الحرجة والخطرة وحمايته منها.
وتتركز فكرة “الملتقى” على جوانب توعوية ووقائية وتفاعلية، هدفها تحسين جودة الحياة بوصفها أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في المجالات كافة لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا وتقنيًّا وحقوقيًّا وأمنيًّا مع أمهر المختصين في الجهات المختلفة وأكفئهم.
ويتضمن الملتقى سبعة مسارات تشمل الأمن والسلامة، والتقنية المعلوماتية، والمسار الحقوقي، والصحي، والاجتماعي والنفسي، والاقتصاد والتخطيط المالي، والبراعم ، ويحتوي كل مسار على ورش عمل مختلفة ومتنوعة تُحقق أهدافه.
ويستهدف الملتقى كافة أفراد الأسرة والمختصين، والمستشارين، والمؤسسات والقطاعات، الحكومية والأهلية وغير الربحية والمقيمين والزوار في المملكة، كما خصص الملتقى جلسات حوارية وبرامج مشوقة ومتنوعة لفئة البراعم، تجعلهم يستفيدون من أهداف الملتقى، بالإضافة لمسابقات وجوائز قيمة لكل زوار المعرض.