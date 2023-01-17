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وُصفت بالبديل الصحي

ملعقة كهربائية بدلًا من التوابل والنكهات

2023-01-17 الساعة 11:46
ملعقة كهربائية بدلًا من التوابل والنكهات
المواطن - فريق التحرير

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تمكن خبراء من تطوير معلقة كهربائية لتحل محل التوابل والنكهات وتؤثر من تلقاء نفسها على براعم التذوق في الفم.

التفاصيل

ووفقًا لبوابة “New Atlas Portal” الإلكترونية، فإن الملعقة التي تسمى بـ SpoonTEK وُصفت بالبديل الصحي للنكهات بدءًا من الملح وانتهاء إلى الغلوتامات الأحادية الصوديوم.

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وتجعل الملعقة الكهربائية أي نظام غذائي غير مُؤلم، وخاصة النظام الغذائي الخالي من الملح. وعلى الرغم من أنه يمكنك تناول أي شيء باستخدام الملعقة الكهربائية، إلا أنها أكثر ملاءمة للأطعمة الرطبة، مثل الحساء والزبادي وما إلى ذلك، وفقًا لمطوّريها.

وتشتمل الملعقة الذكية على بطارية كهربائية صغيرة الحجم وقطبيْن كهربائيين: أحدهما في الجانب السفلي من المقبض والآخر في قسم الوعاء.

وتتلامس أصابع اليد مع قطبي المقبض، وعندما يأخذ الشخص ملعقة في فمه ويلامس قطبًا كهربائيًّا آخر في أسفل الملعقة بلسانه وشفتيه تُغلق الدائرة الكهربائية ويضرب التيار الكهربي مستقبلات الذوق ويقوم بذلك بتقوية طعم المأكولات.

آلية الاستخدام

وفي نفس الوقت، يضيء مؤشر LED الموجود على الملعقة ويتم تشغيل الموسيقى. والتيار الكهربائي ضعيف للغاية، ولا يزيد عن 0.5 أمبير.

وتتطلب قواعد استخدام الملعقة الكهربائية فقط عدم غسلها في غسالة الأطباق لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالإغلاق المحكم للجهاز وإتلاف الدائرة الكهربائية. ولكن يمكنك غسل الملعقة بالماء العادي.

نصائح وتحذيرات

وينصح بعدم استخدام الملعقة الكهربائية من قبل الذين قاموا بزرع أجهزة طبية كهربائية، مثل أجهزة ضبط ضربات القلب، أو المعرضين للنوبات. ويُنصح الأشخاص الذين لديهم ثقوب في الشفاه أو اللسان بإزالة المجوهرات قبل تناول الطعام باستخدام الملعقة الكهربائية.

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