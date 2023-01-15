مناقشة تدشين المنصة التعليمية لمنسوبي رئاسة الحرمين

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عقد مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الإثرائية، الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، مع نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن حمود الغامدي والفريق المرافق له اجتماعًا لمناقشة تدشين المنصة التعليمية الإلكترونية.
وتعد المنصة مخصصة للعاملين والعاملات بالرئاسة، إذ تمكنهم من تكثيف التطوير الذاتي لقدراتهم المعرفية والوجدانية والسلوكية فيما يتعلق بقيمة تعظيم البلد الحرام، حسب توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقد كان الاجتماع مثريًا ومفيدًا لخروج هذه المنصة المباركة للنور قريبًا وللتأكد من جاهزية المنصة للاستفادة من محتواها والتوسع في برامجها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وخطة الرئاسة 2024.