منتخب عمان يتجاوز اليمن بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب عمان ضد اليمن، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، بفوز الأحمر العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تعادل عمان ضد اليمن

وبدأت مباراة منتخب عمان ضد اليمن التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي بشكل سريع، ونجح الأحمر العماني في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط، برأسية مميزة من جميل اليحمدي.

ونجح منتخب اليمن الأول لكرة القدم في إدراك التعادل من ركلة جزاء عن طريق عبدالواسع المطري، قبل أن ينجح في هز شباك عمان بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية من عمر الداحي.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح الأحمر في تسجيل هدف التعادل من ركلة حرة عن طريق أرشد العلوي، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتعادل منتخب عمان ضد اليمن بهدفين لكل منهما.

منتخب عمان يخطف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الأحمر في تسجيل هدف التقدم من رأسية مميزة عن طريق عصام الصبحي، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك مجددًا، وسط تألق لافت من المدافعين وحراس المرمى.

ونجح حارس مرمى الأحمر العماني، إبراهيم المخيني في التصدي لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب عمان ضد اليمن بنتيجة 3/2.

ورفعت عمان رصيدها إلى 4 نقاط، لتحتل صدارة المجموعة الأولى في “خليجي 25” بشكل مؤقت، فيما يتذيل منتخب اليمن الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.