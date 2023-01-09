Icon

باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية Icon سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين Icon الاستزراع المائي يوضح حقيقة فيديو سمكة الصحراء Icon منتخب عمان يتجاوز اليمن بثلاثية Icon وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات خليجي 25

منتخب عمان يتجاوز اليمن بثلاثية

2023-01-09 الساعة 6:43
منتخب عمان يتجاوز اليمن بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب عمان ضد اليمن، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، بفوز الأحمر العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تعادل عمان ضد اليمن

وبدأت مباراة منتخب عمان ضد اليمن التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي بشكل سريع، ونجح الأحمر العماني في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط، برأسية مميزة من جميل اليحمدي.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بسيول وتساقط البرد على الرياض حتى صباح الغد

Img

مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر

عمان ضد اليمن
جانب من المباراة – المصدر @OmanFA

ونجح منتخب اليمن الأول لكرة القدم في إدراك التعادل من ركلة جزاء عن طريق عبدالواسع المطري، قبل أن ينجح في هز شباك عمان بالهدف الثاني بتسديدة صاروخية من عمر الداحي.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح الأحمر في تسجيل هدف التعادل من ركلة حرة عن طريق أرشد العلوي، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، بتعادل منتخب عمان ضد اليمن بهدفين لكل منهما.

عمان واليمن
جانب من المباراة – المصدر @OmanFA

منتخب عمان يخطف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الأحمر في تسجيل هدف التقدم من رأسية مميزة عن طريق عصام الصبحي، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك مجددًا، وسط تألق لافت من المدافعين وحراس المرمى.

ونجح حارس مرمى الأحمر العماني، إبراهيم المخيني في التصدي لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب عمان ضد اليمن بنتيجة 3/2.

ورفعت عمان رصيدها إلى 4 نقاط، لتحتل صدارة المجموعة الأولى في “خليجي 25” بشكل مؤقت، فيما يتذيل منتخب اليمن الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

منتخب عمان
لاعبو عمان – المصدر @OmanFA

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة