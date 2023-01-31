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الصحة تؤكد أنه ليس مشروطًا بأي إجراء مالي

منع المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية

2023-01-31 الساعة 4:42
منع المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الصحة التأكيد على أنه لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأكدت الوزارة بحسب بيان متداول، أنه حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، فإن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطًا بأي إجراء مالي.

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منع الاحتجاز

ولفتت إلى أنه لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بجولات رقابية، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم (937).

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