مهام استباقية للمركز الإقليمي للتحذير لمواجهة الأخطار الطبيعية

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يهدف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية إلى مواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها، من خلال إطلاق نظام لرصد الظواهر الغبارية والرملية على المستويين الوطني والإقليمي، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية.
يهدف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية إلى مواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها، من خلال إطلاق نظام لرصد الظواهر الغبارية والرملية على المستويين الوطني والإقليمي،وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/fcQWUb1GkOقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 23, 2023
ونشر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، فيديو يوثق جهود المملكة لمواجهة تلك الظواهر ، حيث يعد المركز الإقليمي للتحذير إحدى مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي طرحها في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.
ومن مهام المركز؛ إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية وإعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي.
ويهدف المركز إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية والتحذير من العواصف قبل حدوثها واتخاذ التدابير الوقائية كافة للتخفيف من تأثيراتها.
بالأمس، دش وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في جدة، المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، كما دشن الخدمة الهاتفية للاستعلام عن أحوال الطقس على الرقم 1987 ضمن حزمة من الخدمات التفاعلية التي يقدم المركز من خلالها المعلومات الأرصادية والأحوال الجوية وتوقعات الطقس والتحذيرات والإنذار المبكر وتقديم المعلومات والخدمات المختلفة على مدار الساعة للقيادات وصُناع القرار وأفراد المجتمع والخبراء والمختصين والجهات المعنية.