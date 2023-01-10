مواطنون في قبضة الأمن بينهم امرأة ظهرت في محتوى مُخل

أعلن الأمن العام القبض على عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، ارتكبوا جرائم مختلفة في عدد من المناطق بالمملكة.

الرياض

وأوضحت قوات الأمن في مقطع فيديو على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على امرأة في الرياض ظهرت في محتوى مرأي مخل بالآداب العامة، ومقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنَين قاموا بتوثيق ذلك ونشره لمخالفتهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتابعت: وتم القبض أيضًا في الرياض على مواطن انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب، ومواطن ومواطنة بحوزتهما 8550 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.

مكة المكرمة وعسير

واستطردت: تم القبض في منطقة مكة المكرمة على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة 17 بطارية شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات.

وأضافت: وتم القبض على مواطن في عسير بحوزته 120 كجم من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.