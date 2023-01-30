موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك معرفتها

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 29 يناير.
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك
الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية
تغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية 1.8 مليون ريال
الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية
منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال
استمرار عمليات البحث عن عبدالله العنزي بعد اختفائه في أمريكا
بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب
عبدالرزاق حمدالله لا يغيب عن التسجيل بنهائي السوبر