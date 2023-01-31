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موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير

2023-01-31 الساعة 12:38
موجز “المواطن”.. إليك أبرز 10 أحداث في السعودية ليوم الاثنين 30 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 30 يناير.

 

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