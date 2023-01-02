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موجز “المواطن” لـ يوم الاثنين 2 يناير

2023-01-02 الساعة 11:53
موجز “المواطن” لـ يوم الاثنين 2 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 2 يناير.

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وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض اليوم الثلاثاء

توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى الصباح

السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب

ضبط 4 أشخاص سطوا على منازل وكسروا زجاج المركبات في الرياض

فوربس: السعودية الدولة المثالية للسياحة في 2023

رصد 2526 تعديًا على كهرباء ومياه المساجد وإحالة المعتمدين للجهات المختصة

تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتوعية بخطر المخدرات

15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والبيض في 2023

الصحة: إغلاق 194 مؤسسة صحية مخالفة

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