موجز “المواطن” لـ يوم الاثنين 2 يناير

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 2 يناير.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
تعليق الدراسة الحضورية في الرياض اليوم الثلاثاء
توقعات بأمطار غزيرة وفرص للسيول على 5 مناطق حتى الصباح
السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب
ضبط 4 أشخاص سطوا على منازل وكسروا زجاج المركبات في الرياض
فوربس: السعودية الدولة المثالية للسياحة في 2023
رصد 2526 تعديًا على كهرباء ومياه المساجد وإحالة المعتمدين للجهات المختصة
تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتوعية بخطر المخدرات
15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو
توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والبيض في 2023
الصحة: إغلاق 194 مؤسسة صحية مخالفة