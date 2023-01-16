موجز “المواطن” ليوم الأحد 15 يناير

رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 15 يناير.
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت
السجن 5 سنوات عقوبة حيازة أشياء متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص
السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بمكافأة شهرية وإجازة سنوية
الغذاء والدواء: احذروا تناول المكملات دون استشارة الطبيب
نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من اليوم الاثنين
الدرعية مشروع استثنائي قادر على لفت أنظار السياح من كل دول العالم
باقات حجز حج الداخل تبدأ بـ 3,984 ريالًا
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر 2022
حساب المواطن يكشف موعد دراسة أهلية التابعين الجدد