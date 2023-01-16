موجز “المواطن” ليوم الأحد 15 يناير

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأحد 15 يناير.

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت

السجن 5 سنوات عقوبة حيازة أشياء متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص

السوق المالية تطلق برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بمكافأة شهرية وإجازة سنوية

الغذاء والدواء: احذروا تناول المكملات دون استشارة الطبيب

نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من اليوم الاثنين

الدرعية مشروع استثنائي قادر على لفت أنظار السياح من كل دول العالم

باقات حجز حج الداخل تبدأ بـ 3,984 ريالًا

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر 2022

حساب المواطن يكشف موعد دراسة أهلية التابعين الجدد